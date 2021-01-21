Bodrum'un en büyük arıtma tesisi için imzalar atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'a yapılacak toplam 600 milyon liralık altyapı yatırımı içinde yer alan

Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi için imzalar atıldı. İmza töreninde konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Bodrum'da en büyük tesisini yapıyoruz. İlçede yıllardır yapılamayan, yeterli olmayan tesis şimdi tamamen açık denize deşarj edilecek şekilde inşaa edilecek. Altyapı yatırımlarıyla ilçemiz üstü herkesi, altı bizi yakan Bodrum olmaktan çıkacak. Bu yatırıma toplam 113 Milyon 600 bin lira harcanacak. 37 Bin metreküp kapasiteye sahip olacak" dedi.

Gürün, Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi'nin şuan yapımı devam eden kanalizasyon sistemi ile aynı zamanlarda bitirilmesi gerektiğini belirterek, "Tesisin yapım süresi 18 ay. Bir an önce bitirmekte fayda var. Kanalizasyon hattının ev bağlantıları tamamlandığında arıtma tesisinin bitmiş olması gerekiyor" diye konuştu.

"Firmalar çalışmalarında halka karşı daha hassas olmalı"

Başkan Gürün firma yetkililerine, "Sizden bir ricam var. Halk yapılan yatırımdan çok, kazılmış olan yere, yoldaki toza bakıyor ve tepki gösteriyor. Çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor. Halka bu yatırımların ne kadar artı getirdiğini hep birlikte anlatmamız gerekiyor. Bodrum'da ve tüm Muğla'da çalışan firmalar da, çalışmalarında halka karşı daha hassas olmalı. Vatandaşı en az rahatsız edecek şekilde çalışmalı. Bu nedenlerle Bodrum'da takdir almamız gerekirken tepki alıyoruz" ifadelerini kullandı.