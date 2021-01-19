İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'un en büyük arıtma tesisi için imzalar atılıyor

Dünya’nın ve Türkiye’nin en özel turizm merkezlerinden Muğla’nın Bodrum ilçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımları sürüyor.

Dünya'nın ve Türkiye'nin en özel turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımları sürüyor. Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi için yüklenici firma ile 21 Ocak Perşembe günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün arasında imzalar atılacak.


Muğla Büyükşehir Belediyesi 160 Milyon TL yatırımla 160 kilometrelik Bodrum Turgutreis- Akyarlar bölgesi kanalizasyon çalışması devam ediyor. Gümbet-Gümüşlük arıtma modernizasyon ihalesi de 15 Ocak tarihinde yapıldı.


Bodrum'un en büyük arıtma tesisi


21 Ocak Perşembe günü atılacak Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olma özelliğine sahip ve KDV dahil 113 Milyon 600 Bin TL'ye mal olacak. İki aşamalı olarak planlanmış ve ÇED olumlu belgesi de alınmış olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp ve 200 bin nüfusa hitap edecek.


Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum altyapısı için imzaların atılması ve değerlendirme aşamasında olan Gümbet- Gümüşlük arıtma modernizasyon ihalesi ile birlikte toplam yatırımı 400 Milyon TL'yi bulacak. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı ve inşaatı başlayan Bodrum Torba altyapı yatırımı da 250 Milyon TL değerinde ve Büyükşehir Belediyesi bu yatırımı 27 yıl gibi bir sürede ödeyecek. Büyükşehir Bodrum altyapısı için toplam 650 Milyonluk yatırımı gerçekleştirmiş olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.