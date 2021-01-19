Bodrum'un en büyük arıtma tesisi için imzalar atılıyor

Dünya'nın ve Türkiye'nin en özel turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı yatırımları sürüyor. Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi için yüklenici firma ile 21 Ocak Perşembe günü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün arasında imzalar atılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 160 Milyon TL yatırımla 160 kilometrelik Bodrum Turgutreis- Akyarlar bölgesi kanalizasyon çalışması devam ediyor. Gümbet-Gümüşlük arıtma modernizasyon ihalesi de 15 Ocak tarihinde yapıldı.

Bodrum'un en büyük arıtma tesisi

21 Ocak Perşembe günü atılacak Bodrum Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi Bodrum'un en büyük arıtma tesisi olma özelliğine sahip ve KDV dahil 113 Milyon 600 Bin TL'ye mal olacak. İki aşamalı olarak planlanmış ve ÇED olumlu belgesi de alınmış olan Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin toplam kapasitesi 37 bin metreküp ve 200 bin nüfusa hitap edecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Bodrum altyapısı için imzaların atılması ve değerlendirme aşamasında olan Gümbet- Gümüşlük arıtma modernizasyon ihalesi ile birlikte toplam yatırımı 400 Milyon TL'yi bulacak. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı ve inşaatı başlayan Bodrum Torba altyapı yatırımı da 250 Milyon TL değerinde ve Büyükşehir Belediyesi bu yatırımı 27 yıl gibi bir sürede ödeyecek. Büyükşehir Bodrum altyapısı için toplam 650 Milyonluk yatırımı gerçekleştirmiş olacak.