Bodrum'un en büyük tesisinin yüzde 32'si tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'da başlatılan altyapı projeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bodrum'un en büyük atıksu arıtma tesisinin inşası hızla ilerliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum Turgutreis Mahallesi'ne 12 milyon 521 bin 870 Euro bedelle kazandırılacak olan atıksu arıtma ve deniz deşarjı tesisinin tamamlanması için çalışmalar devam ediyor. Ocak ayında başlayan ve 2022 Temmuz ayında bitirilmesi planlanan atıksu arıtma tesisinin inşaat kısmında yüzde 59'luk kısım tamamlanırken, deniz deşarjı imalatında ise yüzde 5'lik çalışma yapıldı.

Genel fiziksel çalışması yüzde 32'ye ulaşan, 2 kademeli olarak planlanan ve ÇED Olumlu Belgesi alınan Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisinin toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak ve yaklaşık 200 bin kişilik nüfusun ihtiyacını karşılayacak. Proje kapsamında 3 bin 337 metre deniz deşarj hattı da yapılacak. Güncel değerlere göre yaklaşık 171 milyon TL'ye mal olacak olan tesisin arıttığı su yeşil alan sulamada kullanılabilecek kalitede olacak.

Tesisin tamamlanmasının ardından burada yaşayan vatandaşlar uzun yıllar boyunca atıksu problemiyle karşılaşmayacak. Ayrıca tesisin tamamlanmasının ardından çevrenin korunması ve gelecek nesillere geliştirilerek aktarılması konusunda önemli bir yatırım hizmete sunulmuş olacak.