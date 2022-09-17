Bodrum'un en gözde evleri Mare küçükbük tam not aldı

Bodrum'da öne çıkan Mare Küçükbük Villa projesini seçkin konuklarının katılımı ile gerçekleşen davet gecesinde tanıttı.

Mare Küçükbük Villalarında her detayı özenle hazırlanan havuz başındaki özel geceye ADH Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karaçöl ev sahipliği yaptı. Projedeki villaların, tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanarak, tamamının eşsiz deniz manzarasına, özel plaja ve güneşlenme terasına sahip olmasının yanı sıra oldukça şık, zevkli, kaliteli ve işlevsel detaylar ile misafirler tarafından tam not aldı.

Gecede kısa bir konuşma yapan Kurumsal İletişim ve İdari İşler Müdürü Sayın Burcu Çakır, Mare Küçükbük Villaları için her adımda lüks, her adımda kusursuz bir yaşamın sizleri beklediğini ifade ederek, “çağdaş mimarinin hakim olduğu iç ve dış dekorasyonunda şık ve modern yaşam alanları oluşturmalarının yanı sıra prestijli bir hayat tarzına sahip olmanızı hedeflediklerini ve 4 adet villanın satışa sunulduğunu” belirtti.

Ayrıca Rezidans daireler konseptinde hizmet veren Mare Deluxe Rezidans detaylarından bahseden Çakır, "Unutulmaz bir tatil deneyimi yaşamanız adına, evinizin konforunda konaklama imkanlarını, üstün hizmet kalitesiyle bir arada sunarak tatil kavramını bambaşka bir boyuta taşıyan, deniz manzaralı, rezidansımız; geniş, ferah ve modern konseptli dairelerimiz ile sizleri; arkanıza yaslanıp rahatlamaya ve anın tadını çıkarmaya davet ediyor. Teknenizle de ulaşabileceğiniz kendine ait özel plajı, tüm yorgunluğunuzu üzerinizden alacak SPA terapileri ile Mare Deluxe Residence; Bodrum'da tatil anlayışını, baştan sona değiştirmektedir. Özel iç ve dış mimarisi ile büyüleyici bir konsept sunan rezidansımız; 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerle aylık, yıllık ve sezonluk kiralama yapılabilecek 18 adet rezidanstan oluşmaktadır” dedi.

Çakır, Firmanın diğer projeleri olan Pera Gümüşlük Evleri, Pera Yalıkavak Evleri ve Mare Gökçebel projelerinin satışının da 18 aylık inşaat süresinde çok hızlı şekilde tamamlanarak yaşamın başladığını da sözlerine ekledi.

Çakır, “Tüm projelerinde öncelikli hedeflerinin çevre dostu, her detayının titizlikle tasarlandığı mimari özellikler olduğuna dikkat çektiği davette kaliteli bir yaşamı hedefleyerek, tüm yapılarını inşa ettiklerini belirtmiş ve sektörde yeniliklerin öncüsü olmak için yeni yatırımlarını da bu doğrultuda planladıklarını da anlattı.