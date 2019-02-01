Bodrum'un içme su hatları değişiyor

Özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanan Bodrum İlçesine yeni hatlar yapılırken, gerekli bölgelerde yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bodrum İlçesinde birçok noktada hat çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konacık Mahallesinde 2 bin 500 metre yeni içme suyu hattı yapımına devam ediyor. Hat çalışmasının bin 250 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan bin 250 metrelik kısım için kazı işlemleri devam ediyor. Kazı çalışmasının ardından ekipler bölgeye yeni hatları döşenerek bölgenin önemli bir ihtiyacını ortadan kaldırılacak. Ayrıca hat çalışmasının tamamlanmasının ardından Konacık Mahallesine yeni yapılan Devlet Hastanesi'nin içme suyu ihtiyacı da karşılanmış olacak.

Bodrum Eskiçeşme Mahallesinde Bodrum Belediyesi tarafından yapılacak olan yol çalışması nedeniyle kazılan Cafer Paşa Caddesi üzerindeki hatlarında yenileme çalışması tamamlandı. Hatlarda sürekli arızaların meydana gelmesi nedeniyle mahallede sık sık su kesintileri yaşanmaktaydı. Kullanım ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatlarının bin metrelik kısmı Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.