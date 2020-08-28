İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'un ilgi odağı oldu, herkes bakakaldı

Katar kraliyet ailesinin 200 milyon sterlin değerindeki “Katara” isimli süper yatı, Bodrum’a demirledi.

Katar kraliyet ailesinin 200 milyon sterlin değerindeki “Katara” isimli süper yatı, Bodrum'a demirledi. Üzerinde helikopter olan yatı görenler ise bakakaldı.


2010 yılında Almanya'da inşa edilen 124 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki süper yat “Katara”, gece saatlerinde Bodrum'a geldi. Üzerinde bir helikopter bulunan Katar bayraklı yat, yeni limana demirledi. Fiyatının 200 milyon sterlin olduğu öğrenilen “Katara”, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Sakarya'dan Bodrum'a tatile gelen Necip Şahin gördüğü yat karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Muhteşem. Benim imkanım olsa hayatım boyunca onun içinde yaşamak isterim. Böyle bir yat, rüyalarımızı süslüyor. Böyle bir yata binmek bana Dubai'de nasip olmuştu. Hayatın boyunca içinden hiç çıkmazsın. İnşallah bize de bir gün nasip olur” dedi.


Güvertesi tik ağacından yapılan “Katara”, alüminyum üst yapıya sahip çelik bir gövdeye sahip. Saatte 20 knot hıza ulaşabilen yat, 95 mürettebatla 34 kişiyi ağırlayabiliyor. Yatın mevcut Katar Emiri Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani'ye veya Katara Hospitality Group başkanı Şeyh Nawaf bin Jassim Bin Jabor Al-Thani'ye ait olduğu bildirilirken, süper yatın ilçeden ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.



"Deniz dibini gören odalar bile var"


Üzerinde helikopter pisti bulunan yatta spor salonu, yüzme havuzları, su sporları, restoranlar, mini disko, spa, sauna ve jakuzi bulunuyor. 2 jetski, araç otoparkı ile bir motor yat da yatın içerisinde bulunanlardan bazıları. Deniz dibini gören odalar ve denizaltı da yatın özellikleri arasında bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.