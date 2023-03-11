Bodrum'un İncileri çeyrek final ilk maçında galip geldi

Lig 7. Grup'ta mücadele eden ve grubunu lider tamamlayıp çeyrek final maçlarına katılan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical çıktığı ilk maçında Sivas İl Özel İdare'yi 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 2'inci Lig 7'inci Grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical ligi 12 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 36 puanla lider tamamladı. Grup lideri Bodrum'un İncileri birinci lige katılabilmek için bugün oynadığı ilk çeyrek final maçında 25-15, 25-11 ve 25- 7'lik skorlarla rakibi Sivas İl Özel İdare'yi 3-0 mağlup etti. G grubunda aldığı ilk galibiyetle avantaj sağlayan Bodrum'un İncileri liderlik koltuğuna oturdu. Bodrum'un İncileri yarın saat 14.00'da grupta ikinci maçını THY'ye karşı oynayacak.