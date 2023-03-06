Bodrum'un incileri çeyrek finale yükseldi

Lig 7. Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor ligin son maçında deplasmanda oynadığı Aydın Büyükşehir Şehir Belediye Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Gruptan çıkarak çeyrek finale kalan Bodrum'un İncileri Amasya'da 3 takımla kozlarını paylaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Lig 7. Grup'ta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor Coenda Medical ligin son maçında deplasmanda Aydın Büyükşehir Şehir Belediye Spor Kulübü ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip 21-25, 11-25 ve 19-25 olmak üzere parkeden 3-0 galip ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip 12 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile ligi 36 puanla lider tamamladı.

Grubunu lider olarak tamamlayan Bodrum'un İncileri çeyrek final maçlarını Amasya'da oynayacak. G Grubunda mücadele edecek yeşil-beyazlı ekip Bozüyük Belediye Eğitim Spor, Türk Hava Yolları Spor Kulübü, Elazığ Belediye Spor ile kozlarını paylaşacak. 11-13 Mart arasında çeyrek final maçlarının ardından gruptan çıkması halinde Bodrum'un İncileri 18-20 Mart tarihleri arasında yarı final maçlarını oynayacak.