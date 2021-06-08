Bodrum'un masmavi suları göz kamaştırıyor

Marmara, Akdeniz ve Kuzey Ege'de görülen deniz salyaları vatandaşları tedirgin ederken, Bodrum'un masmavi denizleri ise gözleri kamaştırmaya devam ediyor.

Türkiye'de görülmeye başlayan deniz salyası Marmara, Kuzey Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde etkili olurken, Güney Ege ve Bodrum yarım adasındaki temiz denizleri ve mavi sular göz kamaştırmaya devam ediyor. Yerli turistler ve Bodrumlular deniz salyalarının Güney Ege denizine ulaşmasından korkuyor. Denize giren vatandaşlar Bodrum'un sularının halen masmavi olduğunu, eğer önlem alınmazsa deniz salyalarının Bodrum'a kadar ulaşmasından korktuklarını ifade ettiler.

Mavi suların tadını çıkardılar

Bodrum'da hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasıyla birlikte vatandaşların sahil kenarlarına akın ettiği görüldü. Sosyal mesafeli bir şekilde denize giren vatandaşlar sahilin, denizin ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkardı. Sahilde adım atacak yer kalmazken, az sayıda turistin de olduğu gözlendi.