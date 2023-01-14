Bodrum'un müdavimi oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahile gelen Akdeniz foku vatandaşlarca görüntülendi. Vatandaşlar, fokun geceleri iskeleye çıkıp dinlendiğini ifade etti.

Gümbet Mahallesi Asarlık mevkisinde sahile bir süredir Akdeniz foku geliyor. Günün farklı saatlerinde dinlenmek için bölgeye gelen fok, zaman zaman sahile ve iskeleye yatıp dinleniyor. Gümbet'in adeta müdavimi olan fok, zaman zaman vatandaşlarca görüntüleniyor.

Yeniden bölgeye gelen foku görüntüleyen Burak Yıldırım adlı vatandaş “Günün farklı saatlerinde geliyor ama çoğu zaman akşam saatlerinde geliyor. Gece olduğunda iskeleye çıktığı da oluyor. Genellikle burada dinleniyor. Dinlendikten sonra da buradan ayrılıyor.” dedi.