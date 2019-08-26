İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'un nabzını tutacak uygulama

Bodrum’un eğlence, konser, festival, sergi, etkinlik ve gurme lezzetlerini duyurmak ve takip etmek için BodrumExtra uygulaması kuruldu.

Bodrum'un eğlence, konser, festival, sergi, etkinlik ve gurme lezzetlerini duyurmak ve takip etmek için BodrumExtra uygulaması kuruldu.


Bodrum severler nerede konser var, nerede etkinlik var hepsini telefona yüklenen ücretsiz uygulama ile görebilecek takvimden takip ederek paylaşabilecek. Bodrum'daki tüm etkinlikler android ve ios uygulamalarına yüklenecek olan Bodrum Extra uygulaması ile görülecek. SMK Danışmanlık tarafından tasarlanan ve hiçbir üyelik gerektirmeyen uygulamada yaz aylarında Bodrum'a gelecek yerli ve yabancı turistler gidecekleri konserleri, restoranları, eğlence mekanlarını ve etkinlikleri uygulama sayesinde daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilme imkanı sağlayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.