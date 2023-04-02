Bodrum'un takımı deplasmanda liderliğini korudu

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu'nda mücadele veren Bodrum'un takımı Çağdaş Bodrum Spor, 23. hafta mücadelesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor evinde yendi.

Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmaya 41 puan ve aynı puanlı yakın takipçisi Mersin BŞB. ile 15 averaj farkı ile lider olarak çıkan Çağdaş Bodrum Spor, ilk çeyreği 20-26 önde geçerken, rakibinin mücadeleci ve sert oyunla ilk yarıyı, 47-45 geride tamamladı.

Maçının başlama düdüğüyle, atakları, savunması ve kurduğu oyunlarla iyi bir performans sergileyen Çağdaş Bodrum Spor, üçüncü çeyreği 59-65 önde tamamladı. Son çeyrekte de oyunun nabzını yine elinde tutan Çağdaş Bodrum Spor, maçın son düdüğüyle 92-77 galip tamamlayarak hedefi olan süper lig yolunda lig lideri olarak 23. haftaya giriş yaptı.

Maça, Hakan Yapar, Chris Warren, Richard Salomon, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa ilk beşi ile sahaya çıkan çıkan ve oynadığı organize oyunları ile maçta üstünlüğü elde eden Çağdaş Bodrum Sporda 33 sayı atan Chris Warren takıma maçın en çok sayı kazandıran ismi olurken, Chris Warren'ı 14'er sayı ile Hakan Yapar ve Richard Salomon takip etti.

Bodrum'un takımı Çağdaş Bodrum Spor başantrenörü Ender Arslan, maç sonrasında yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

“Bu maçın bizim açımızdan zor geçeceğini, karşımızdaki Kocaeli takımının güçlü bir takım olduğunu ve bu tarz maçları iyi oynadıklarını biliyorduk. Sezon boyunca da böyle oldu. İlk yarı istediğimiz savunmayı yapamadık çok fazla alan verdik. Onlar da tecrübelerini kullanarak bizi cezalandırdılar. İkinci yarı doğru mantalite ile sahaya çıktık ve maçı doğru savunma ile kazanacağımızı anladık, istediğimiz sonucu elde ettik. 7 maçımız kaldı yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı ve teknik ekibimi tebrik ediyorum. Kocaeli Belediyesi Kağıtspor'a da başarılar diliyorum”

Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu'nda 24. hafta maçlarında kendi evinde seyircisinin desteğiyle mücadele verecek olan Bodrum'un Takımı, 9 Nisan 2023 Pazar günü saat 17.30'da Bitez Bodrum Spor Salonu'nda Bornova Belediyesi Karşıyaka ile karşılaşacak.