Bodrum'un yolları kışa hazırlanıyor

Çalışmalar kapsamında Torba, Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak grup yollarında düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Elektrik, su, kanalizasyon, telefon, internet ve doğalgaz gibi altyapı sebebiyle kazılan ve tahrip olan yollarda çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Yaz aylarında trafik yoğunluğu nedeniyle bakım onarım çalışmaları yapılamayan yollarda sıcak asfalt serimi ve yol bakımı yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bodrum ilçemizdeki bütün mahallelerimizde yollarla ilgili sıkıntıları yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok hassas bir şekilde çalışıyoruz. İlçemizde belirlenen noktalarda asfalt serim ve bakım çalışmaları yaparak sürücü ve yayalara güvenli ve konforlu yollar sunuyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarına en kısa zamanda cevap verebilmek amacıyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz”