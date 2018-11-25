Bodrun Ultra Maratonu kupa töreniyle sona erdi

Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bodrun Ultra Maratonu, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe'de gerçekleşen ödül töreni ile sona erdi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda start verilen ve 100, 50, 23, 10 km'lik dört farklı parkurda koşulan bodRUN Ultra Maratonu'na 15 ülkeden yaklaşık 950 sporcu katıldı. 10-23K koşularının startını Bodrum Belediye Başkan Vekili Refik Ülgen verdi.

Trafo Kafe'de gerçekleşen ödül törenine Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, meclis üyeleri, birim müdürleri, sporcular ve sporseverler katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen ödül töreninde yarışmanın galipleri ödüllerini aldı. Genel klasmanda dereceye girenlere kupaları, farklı yaş gruplarında dereceye girenlere de çeşitli hediyeler takdim edildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu yaptığı konuşmada, “Bodrum Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon adına bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. SPOR bizim olmazsa olmazımız. Spora Bodrum Belediyesi olarak sonuna kadar hem bireysel hem kulüpsel anlamda hiç ayırt etmeksizin destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da bu desteklerimiz sonuna kadar devam edecek çünkü sporun olduğu yerde kötülük olmaz” dedi.