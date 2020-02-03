İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boğa güreşi gelirini okula harcayan muhtara plaket

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim öğretim görmesi adına Kafaca 100’üncü Yıl İlkokulu ve Ortaokulunun bakım, onarım ve yenilenmesine destek sunan Kafaca Mahallesi Muhtarı Ömer Gülgün’e, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, plaket takdim etti.

Öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim öğretim görmesi adına Kafaca 100'üncü Yıl İlkokulu ve Ortaokulunun bakım, onarım ve yenilenmesine destek sunan Kafaca Mahallesi Muhtarı Ömer Gülgün'e, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, plaket takdim etti.


Kafaca muhtarı, boğa güreşlerinden elde edilen gelirle, Kafaca 100'üncü Yıl ilk ve ortaokulunun çatılarını ve kapılarını yenilemenin yanı sıra okulun güvenlik önlemlerinin sağlanması adına güvenlik kameralarını taktırıp, okul bahçesini ise çitlerle çevreledi.


İl Müdürü Töre, “Kafaca muhtarımıza, köyünde çocukların eğitimi için gösterdiği özverisi için çocuklarımız adına, tüm milli eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum. Muhtarım, boğa güreşlerinden elde edilen gelirle, okulunun çatılarını ve kapılarını yenilemiş, bunun yanında okulun güvenlik önlemlerinin sağlanması adına güvenlik kameralarını taktırmış. Okulun bahçesini de çitlerle çevrelemiş. Kendisine eğitime sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Okul yönetimi, Okul Aile Birliği ve veliler ile sürekli iş birliği içinde bulunduğunu belirten Kafaca Muhtarı Ömer Gülgün, okulun her türlü maddi manevi ihtiyacının karşılanmasına bundan sonra da devam edeceğini belirtti.


Menteşe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya, Menteşe Şube Müdürü Muhammer Cihan, Kafaca 100'üncü Yıl İlkokulu Müdürü Osman Kanık'ın da eşlik ettiği makam ziyareti, plaket takdimiyle son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.