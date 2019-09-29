Boğalar ‘Muğla Şampiyonası' için arenaya çıktı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır mahallesinde düzenlenen ‘Muğla Şampiyonası' boğa güreşinin geliri engelli bireyler için sandalye alımı yararına yapıldı.

Boğa güreşlerine Muğla dışından Aydın ve Artvin'den de boğalar katıldı. ‘Muğla Şampiyonası' adı altında düzenlenen boğa güreşlerine 120'nin üzerinde boğa katıldı. Yaklaşık 7 bin izleyici sabah saatlerinden itibaren akşam güreşlerinin tamamlanmasına kadar güreşleri ilgiyle izlerken, değişim kategorilerde boğalar kilolarına göre arenada kozlarını paylaştı.

Boğa güreşlerinde zaman zaman boğa sahipleri arasında tansiyon yükselirken, arenada boğalar bir tarafta sahipleri ise yine arena içinde ayrı bir noktada kavga etti. Güvenlik güçlerinin olaya müdahalesi ile olaylar büyümeden önüne geçilirken, tansiyonun düşmesi sonrası boğa sahipleri yine güreşe döndü.