Boğaziçi Kavşağı güvenli hale getirildi

Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan'ın girişimleriyle sinyalizasyon sistemi uygulanarak güvenli hale getirildi.

Yaz aylarında nüfusu yüz binlere yaklaşan turistik Boğaziçi Mahallesi'yle binlerce flamingoya ev sahipliği de yapan koruma altındaki Tuzla Sulak Alanı'na ulaşımı sağlayan Milas - Bodrum Karayolunun Boğaziçi Kavşağı, sinyalizasyon sistemiyle daha güvenli hale getirildi. Ayrıca, aynı güzergah üzerinde bulunan ve kamuoyunda ‘ölüm kavşağı' olarak anılmaya başlayan Baharlı Kavşağı'nda da düzenleme çalışmalarının başlatılması için talimat verildiği öğrenildi. Milletvekili Demir, Karayolları Genel Müdürlüğüyle görüşme yaparak, acil ve öncelikli olarak kavşakla ilgili pürüzlerin hızla aşılmasını istedi. “Hiçbir bürokratik engel vatandaşımızın canından daha kıymetli değil” diyen Demir, daha güvenli hale getirilmesi için projenin hazır olduğu ve kısa süre içinde çalışmaların başlayacağı müjdesini verdi.

Boğaziçi Muhtarlığı ve mahalle sakinlerinin, mahalleye ulaşım sağlayan kavşakta çok sayıda ölümlü ve yaralamalı trafik kazası olduğu, bu kavşağın güvenli hale getirilmesine yönelik taleplerinin ardından hızla AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Milas İlçe Başkanlığının koordinesiyle harekete geçti.

Milletvekilleri Demir ve Gökcan Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinden, Milas'ta sorunlu kavşakların tespit edilmesi, Tuzla Kavşağı'nın da bir an önce güvenli hale getirilmesini rica etti. Karayolları ekipleri bölgede inceleme yaptıktan sonra Tuzla Kavşağı'nda sinyalizasyon çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Sinyalizasyon sonrası kavşak daha güvenli hale gelirken, çalışmalar Boğaziçi Mahallesi'nde ve karayolunu kullananlarda memnuniyet oluşturdu.

Boğaziçi sakinleri, buradaki çalışmanın yıllardır talep edilmesine rağmen gerçekleştirilemediğini dile getirerek, “Sorunumuzu bildirdikten çok kısa sonra AK Parti milletvekillerimiz Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan harekete geçtiler. Ekipler çalışmaları hemen tamamladı. Milletvekillerimize ve Karayolları yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. ifadelerini kullandı.