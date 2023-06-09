Boğulma tehlikesi geçiren turisti su sporu çalışanları kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren turist kadın, plaj ve su sporları çalışanları tarafından müdahale edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Uzunyalı plajında denize giren bir turist kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden plaj çalışanları hemen suya atlayıp kadını karaya çıkarttı. 112 acil ihbar hattını arayan su sporları yetkilisi ve cankurtaran eğitimi olan Cihat Dinç ile arkadaşı, ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak turistin hayatını kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri gerekli müdahale ve muayeneyi yaptıktan sonra kadını ambulans ile hastaneye götürdü.