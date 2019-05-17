Bölge Müzesi misafirlerine Anadolu medeniyetlerini anlatacak

Osman Gürün inşaatı devam eden Bölge Müzesi'nin, Anadolu medeniyetlerini misafirlerine katman katman anlatan bir merkez olacağını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen mimarlarından Cengiz Bektaş'ın ve ekibinin imzasını taşıyan ve özgün mimarisi ile dikkat çeken Muğla Bölge Müzesi inşaatında incelemelerde bulunan Osman Gürün Muğla'ya ve ülkemize uzun yıllar hizmet edecek, sahip olduğumuz Anadolu kültürünü katman katman misafirlerine anlatacak bir eseri Muğla'ya kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Osman Gürün; “Cengiz Bektaş hocamız ve ekibinin projesini hazırladığı Bölge Müze'mizin inşaatının yüzde 70'den fazlası tamamlandı. Bu yaz sonunda açılışını hep birlikte yapacağız. Anadolu kültürü olarak sahip olduğumuz bütün değerleri burada tanıtmak, özellikle hemşerilerimize ve tüm Türkiye'den gelecek olan misafirlerimize ziyaret edebilecekleri Anadolu'nun kültürlerini bir arada görüp mukayese edebilecekleri, bu kültürün bütün katmanları ile sunulduğu bir merkez oluşturmak istiyoruz. Böylece Muğlalı gençlerimiz, çocuklarımız üzerinde oturdukları toprakların değerini, geçmişini, burada yaşanan medeniyetin Yunan değil Anadolu medeniyeti olduğunu bilecek ve bu değerlere sahip çıkarak geleceğe taşıyacak. Bölge müzemizde tüm yaş gruplarına göre seminerler, etkinlikler düzenlenecek, insanlarımız bir araya gelecek. İlimizde devam eden kazıların hepsi burada teorik olarak anlatılacak ve geziler düzenlenecek. Valiliğimiz, Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile işbirliği yaparak gençlerimizin, vatandaşlarımızın buraya gelmesini, sahip olduğumuz değerleri, zenginliği onlara çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bölge Müzemiz açıldıktan sonra bu tür etkinlikler, sahip olduğu değerler ve özellikleri ile Muğla'mıza ve ülkemize başarıyla hizmet edecek.” dedi.