Bölge trafik ekipleri 1 saatte 30 bin lira radar cezası kesti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bölge trafik ekipleri çevre yollarında radar hız, emniyet kemeri ve belge kontrolü yaparak 1 saat içinde 190 araç kontrol edip toplamda 30 Bin Lira para cezası uyguladı.

Marmaris Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine bağlı ekipler Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından ülke genelinde yapılan radarlı ihbarlı hız kontrolü uygulamasının aylık program dahilinde Marmaris - Muğla, Marmaris - Datça Devlet Karayolu kazaların yoğun olduğu bölgelerde radar ihbarlı hız denetimlerine devam ediyorlar. Rutin kontrollerde, sürücülere yolculara trafik güvenliği, emniyet kemeri ve hız konularında eğitici ve bilgilendirici uyarılar yapılması amacı ile yapılan uygulamalar düzenli olarak devam edecek.