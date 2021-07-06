Bora Gencer: “Baba oğul müzisyen olmak çok zor”

Bodrum'da babası İlham Gencer'le tatil yapan ünlü sanatçı Bora Gencer, “Babam hata yaptığımızda affetmez, baban usta bir sanatçı olunca da önüne bir türlü geçemezsin” dedi.

Bodrum'da tatil yapan Bora Gencer ve babası İlham Gencer, önceki gün Gümüşlük'te yeni açılan Meşealtı otantik kebap salonunda objektiflere takıldı. Gencer'in babası ile sürekli ilgilenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin ilk piyanist şantörü olan Türk pop müziğinin önemli isimlerinden 94 yaşındaki İlham Gencer, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Basın mensuplarının "Bora Gencer'in müziklerini beğeniyor musunuz?" sorusu üzerine Gencer, “Oğlumun müziklerini çok beğeniyorum. 2 Oğlum var 2'si de müzisyen. Tüm çocuklarımı çok seviyorum” dedi.

Bora Gencer ise "Müzikte babayı geçemiyorsun" diyerek, “Baba, oğul müzisyen olmak çok zor bir durum, geçemiyorsun babayı. 2'inci planda kalıyorsun, baba duayen bir sanatçı. Babamla aynı sahneyi paylaşmak çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.

"Babam hata affetmez"

Bora Gencer babasının hata affetmediğini söyleyerek, “Babam müzikte hata affetmez. Hata yaptık mı kızar. Ben oğlu olduğum için her şeyi onaylayacak değil. Böyle dünyaya mal olmuş bir baba. Bizim de istediğimiz bu zaten. Hata yaptığımızda bizi alkışlamayıp uyarması gerekiyor” dedi.