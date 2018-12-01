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Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattı patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı.


Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde içme suyu hattı patladı. Ninniharım sokakta patlayan içme suyu hattından tazyikli çıkan su metrelerce yükseldi. Şelaleyi andıran görüntülerin oluştuğu sokak trafiğe kapatıldı. Su hattının patladığı bölgeye gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri su hattının vanasını kapatarak onarımı çalışmalarına başladı. Patlayan hattın ana su borusu olmadığı ara hat olduğu öğrenildi.

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