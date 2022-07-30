Boruya sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu gider borusunda sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Patlangıç Mahallesi 376 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin yağmur suyu gider borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, boruyu dikkatlice keserek yavru kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakıldı.