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BOTAV, Ahmet Aras başkanlığında toplandı

Bodrum Tanıtma Vakfının Bodrum Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmesine karar verildi.

Bodrum Tanıtma Vakfının Bodrum Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmesine karar verildi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında, Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Sianji Well Being Resort Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Flora Hotel Sahibi Ahmet Salih Biçer, Milta ve Marlin Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Emir Bağ, Okaliptus Otel sahibi Dursun Külcü ve Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar'ın katıldığı toplantıda, Bodrum Tanıtma Vakfının 2019 yılında yapacağı çalışmalar masaya yatırıldı.



Vakfın üye sayısının artırılması ve vakfın güçlendirilmesi için yönetim kurulu tarafından çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. 07 Mayıs 2019 Salı günü saat 14.30'de Bodrum Tanıtma Vakfı Genel Kurulunun yapılacağı bildirildi.

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