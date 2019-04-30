BOTAV, Bodrum'un aydın potansiyeli ile güçlenecek

Bodrum'da yaşayan, Türkiye'nin ve dünyanın tanıdığı isimler, Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV'ın çalışmalarına katkıda bulunmak için harekete geçti.

BOTAV Genel Kurulu'nda ilk onur üyeliği alan isimler Ali Şen ve Can Pulak oldu. Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, spor adamı Fatih Terim ve gazeteci Nebil Özgentürk de BOTAV onur üyesi olacak isimler arasında yer aldı.

Bodrum'un turizm potansiyelini geliştirmek, kültürel ve tarihi değerlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla faaliyet gösteren Bodrum Tanıtma Vakfı-BOTAV, 24'üncü olağan genel kurulunu 30 Nisan Salı günü gerçekleştirdi. Genel Kurul'a katılan Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen ve gazeteci Can Pulak, BOTAV onur üyesi oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın onur plaketini takdim ettiği Ali Şen, Başkan Aras'ın çalışmalarına ve projelerine inandığını belirterek "Her türlü desteğe hazırım" diye konuştu.

Ali Şen ve Can Pulak Botav onur üyesi

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve BOTAV üyelerinin katıldığı olağan genel kurul toplantısında Fenerbahçe eski kulüp başkanı Ali Şen sürprizi yaşandı. Ali Şen ve Bodrum'da yaşayan usta gazeteci Can Pulak, BOTAV onur üyesi oldu. Onur plaketini Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan alan Şen, 50 yıldır dalgıçlık yaptığını ve Bodrum denizlerinin günden güne kirlendiğine tanık olduğunu belirterek "Ben bu konuda Başkan Aras'ın çalışmalarına inanıyorum ve kendisine her türlü desteğe hazırım" dedi.

BOTAV Genel Kurulu, divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar 2018 yılı faaliyet raporunu okudu. Daha sonra kürsüye gelen Bodrum Belediyesi ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı üyelerine seslendi.

Başkan Aras geçmiş dönem belediye başkanı ve BOTAV başkanı Mehmet Kocadon'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında Bodrum'un tanıtımının çok önemli ve çok ciddi bir iş olduğunu vurgulayarak "Bunu, BOTAV gibi Türkiye'de emsali olmayan bir vakfın yapması bizim için çok önemli. Bodrum'un da Türkiye'de ve dünyada bir emsali yok. İşte bu nedenle Bodrum'da, BOTAV gibi inisiyatifler oluşuyor. Ben de BOTAV'ın başkanı olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Omuzlarına, Bodrum'un tanıtılması gibi çok büyük bir yük aldığını ve bunun sorumluluğunu taşıdığını söyleyen Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada başkanlık kaşesi değil, Bodrum söz konusu. Bizim için tanıtım çok önemli ancak tanıtacağımız meta da en az o kadar önemli. Bodrum binlerce yıllık tarihi kültürel ve doğal mirasıyla sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözbebeği konumunda. Bizim aslında Bodrum'u çok fazla tanıtmaya ihtiyacımız yok. Bodrum aslında herkes tarafından tanınıyor. Dünyada Türkiye deyince ilk sayılan bir kaç coğrafyadan ya da destinasyondan biriyiz. Bodrum, aynı zamanda üzerinde yaşayan insanlarla ile birlikte bir değerdir. 5 bin yıllık tarihi boyunca Lelegler, Karyalılar, Herodot, Mavzolos, Kraliçe Ada, arkasından Cevat Şakir Kabaağaçlı, Neyzen Tevfik, Zeki Müren'in yaşadığı bu eşsiz coğrafya şu Türkiye'nin aydınlık, eğitimli ve çağdaş insanlarına ev sahipliği yapıyor. Biz Bodrum'u tanıtırken tüm bu faktörleri de göz önüne almak zorundayız."

Bodrum için yapılan tüm tanıtım çalışmalarına rağmen ilçemize gelen misafirlerin, tanıtılandan çok farklı bir Bodrum ile karşılaştığını belirten Aras, turizmde 2000 yılından sonra yaşanmaya başlayan kan kaybını ve bunun nedenlerini dile getirdi. Sektörün hem nicelik hem de nitelik açısından ciddi kayıplar yaşadığını söyleyen Başkan Aras, Bodrum turizmini bu kötü gidişten kurtarabilmek için yapılması gerekenleri paylaştı.

Bodrum için tüm paydaşlarla birlikte stratejik bir tanıtım planı yapacaklarını kaydeden Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Planlamanın ardından, tanıtım için fon oluşturmaya çalışacağız. BOTAV şu an da üye aidatları ile ayakta kalabiliyor. Ancak biz bu fonu büyütmek zorundayız. Bunun yeni kaynaklar arayışına gideceğiz. Gerekirse Avrupa'ya, Dünya Bankası'na gideceğiz. Tanıtıma yeni bir vizyon kazandırmak ve çağdaş bir tanıtım hamlesini başlatmak zorundayız. Bunun yolu da dijitalleşmeden geçiyor arkadaşlar. Tüm dijital ortamları gerektiği gibi kullanacağız. Tanıtımın pek çok ayağı var. Sadece fuarlarla olmuyor. Tüm mecraları kullanmamız gerekiyor. Bunu dijital bir tanıtım ofisi oluşturarak başlatacağız. Bodrum'un genç turizmcilerinin de içinde yer aldığı bir ekip kuracağız. Gençlerin fikir atölyesini oluşturacağız. Biz BODER'de gördük ki, genç beyinlerin oluşturduğu fikirler bize hep ışık tutuyor. Bunu Bodrum'un tanıtım için bir fırsata çevirmek durumundayız."

Turizmin aynı zamanda nitelikli personele de ihtiyacı olduğunu vurgulayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, turizmi çeşitlendirmeye yönelik yol haritasını da BOTAV üyeleriyle paylaştı. Öncelikle mavi yolculuk ve geleneksel ahşap yat imalatının sektöre kazandırılması gerektiğine işaret eden Aras, Bodrum'un her iki konuda da rakipsiz olduğuna dikkat çekti.

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından, BOTAV'in 2018 yılı bütçesi ve Denetleme Kurulu raporları okunarak oylamaya sunuldu. 2019 yılı tahmini bütçesinin okunarak üyelerin görüş ve değerlendirilmesine sunulmasının ardından BOTAV'a yeni üye olan isimler ve üyelikten ayrılacak olanların Genel Kurula sunumu yapıldı. Daha sonra BOTAV Yönetim Kurulu'na gider kalemlerinde fasılalar arası aktarma yetkisi verildi. Genel kurul, mesaj, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.