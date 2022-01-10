İhlas Haber Ajansı

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Botları arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot arızalanınca sahil güvenlik ekiplerinde yardım istediler.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot arızalanınca sahil güvenlik ekiplerinde yardım istediler.


Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 39 düzensiz göçmenin bulunduğu bot açık denizde arızalandı. Lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.


Lastik bot içinde bulunan ve açık denizde sürüklenen değişik ülke vatandaşı 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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