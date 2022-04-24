İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Botları batmak üzere olan düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batmak üzere olan lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkarttı.


Edinilen bilgiye göre, Yunanistan'a yasa dışı geçiş hazırlığındaki bir grup düzensiz göçmen, Ölüdeniz açıklarında içerisinde bulundukları lastik botun su alması üzerine yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.