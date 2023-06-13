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Botun motoru arızalandı, göçmenler yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motoru arızalanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motoru arızalanan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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