Bozburun Deniz Hudut Kapısı yaz sezonu için açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'ndeki deniz hudut kapısı açıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında olan Bozburun Gümrüklü Hudut Kapısı her yıl Mayıs ayının ilk haftasından itibaren Ekim ayının ilk haftasına kadar özellikle yatlar ile gelen yabancı ve yerli turistlere hizmet veriyor. Bozburun Gümrüklü Hudut Kapısı, Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na 9 millik mesafesi ile en yakın çıkış kapısı konumunda olması ile birlikte yat turizminde de önemli bir yere sahip olduğu biliniyor.