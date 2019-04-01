Bozdoğan, sıfır atık eğitimleri devam ediyor

Sıfır atık proje kapsamında verilen eğitimler Güler-Mustafa Kızılağaç İlkokulunda verilen eğitimle devam etti. Eğitim Kapsamında şuana kadar 10 Okul, 4432 Öğrenciye Bodrum Belediyesi Sıfır Atık Projesi Yöneticisi Çevre Mühendisi Numan YILMAZ, Sıfır Atık Projesi Eğitim Sorumlusu İpek CİVELEK tarafından ‘'Haydi Çocuklar Geri Dönüşüme'' eğitimi verilerek öğrencilere sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.

Öğrencilere eğitim kapsamında atığın kaynağında nasıl ayrıştırılacağı, sıfır atık uygulamaları, çevre temizliği gibi konularda film gösterimi ve sunum yapılarak ilgili eğitimle ‘'Doğaya bıraktığımız ve çevremizin kirlenmesine neden olan Atıkları azaltabilmemizin tek yolunun; Atıkları çöp olarak değil, kıymetli bir hazine olarak görmekten ve geri dönüşüm olarak tekrar kullanmaktan geçtiği belirtildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Sıfır Atık Proje ekibi “Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakma” kavramından hareketle geliştirilen “Sıfır Atık” Projesi ile ilçemizde ve okullarımızda nasıl bir çalışma yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdi.

Sıfır atık projesi kapsamındaki bu eğitimlerin Bodrum yarımadasındaki tüm okullarda verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bodrum genelinde şu ana kadar 243 adet tekstil kumbarası, 300 adet mavi geri dönüşüm konteynırı ve 275 adet ise cam kumbarası bulunmakta olup önümüzdeki günlerde bu kumbaraların sayılarının arttırılması için çalışmalar yapılıyor.