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Bozuk yollar kazınarak düzeltildi

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kiralanan 550 hp gücündeki paletli asfalt kazıma makinesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda, asfalt kazıma işlemi ile yolları düzeltti.


Derin kazılarda saatte 50 ton, ince kazılarda ise saatte 25 ton asfalt kazabilen makine ile Bodrum genelinde yapılan çalışmalarda 53 bin 442 metre yolda kazıma işlemi gerçekleştirildi. Bir ay boyunca aralıksız süren çalışmalarda 106 bin 974 metrekare alanda kazıma yapılırken, 3 bin 472 metreküp malzeme çıktı. Kazıma işlemlerinin tamamlanmasıyla gerekli görülen yerlerde yeni asfalt serimi yapılacak.


Asfalt kazıma çalışmalarının ardından zeminden alınan kırpıntı asfalt ise farklı yerlerde zemin malzemesi olarak kullanılacak.

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