Bu dernek gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sporla tanıştırıyor

Marmaris'te bulunan TUVGEF Derneği gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp sporla tanıştırıyor. Dernek bünyesinde kurulan spor salonuyla hizmet verdiklerini belirten Dernek Başkanı Coşkun Meriç: “Alkolden uzak, spora yakın bir toplum için genç yaşlı herkesi spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Marmaris'te bulunan Sağlık ve Spor Turizm Vücut Geliştirme ve Fitness Spor Kulübü Derneği (TUVGEF) gençleri alkol ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Siteler Mahallesi Oteller Bölgesi mevkinde 500 metrekarelik bir alanda spor salonu açan dernek, ilçe halkına hizmet veriyor. Vücut geliştirme Türkiye Şampiyonu milli sporcu Dernek Başkanı Coşkun Meriç, amaçlarının toplumun en büyük sorunlarından biri haline gelen kötü alışkanlıklara karşı özellikle gençleri korumak olduğunu söyledi. Spor yapan insanların daha sağlıklı bir yaşam sürdüğü gibi kötü alışkanlıklardan da uzak durduğunu belirten Dernek başkanı Coşkun Meriç, “Türkiye turizminin gelişmesi için çalışmalar yapmaktayız. Aynı zamanda uluslararası yarışmalara sporcu hazırlıyoruz. Uluslararası etkinliklerin Marmaris ve Muğla'da yapılması için çaba sarf eden bir derneğiz. Bin 300 üyemiz var. Muğla ve çevresinde gençleri sigaradan ve alkolden uzaklaştırmak için uğraşıyoruz. En büyük amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak. Alkolden uzak, spora yakın bir toplum olabilmek için genç yaşlı herkesi spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.

İlçe yaşayanlarından büyük ilgi gördüklerini belirten Antrenör Dilek Meriç ise“Dernek olarak amacımız gençleri kötü alışkanlıklarda uzaklaştırıp spora yöneltmek. Marmaris halkının derneğimize ilgisi yoğun. Bizimle iletişim kuranlar hiç spor yapmamışsa bile spor yapmaya başlıyor. Alkol ve sigaradan uzaklaşıyor, bizim için de en önemlisi bu zaten” diyerek hedeflerin Marmaris'te sporu yaşam biçimi haline getirmek olduğunu kaydetti.