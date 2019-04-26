Bu Festival İsmail Altındağ'ın adıyla yaşayacak

Bodrumspor Kulübü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali"nin ödül töreninde hüzün ve coşku bir arada yaşandı.

Geçtiğimiz yıl elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ anısına bu yıl ikinci kez düzenlenen İsmail Altındağ Çocuk Futbol Festivali'ne Bodrum Yarımadası'nın çeşitli mahallelerinden 1'i kız takımı olmak üzere toplam 10 ilkokul takımı katıldı. Heyecanlı müsabakalara sahne olan festivalin ardından öğrenciler, öğretmenler ve velilerin de katılımıyla bir ödül töreni düzenlendi. İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törene Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, merhum başkan İsmail Altındağ'ın oğlu Yiğit Altındağ, Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Ünal ile okul müdürleri, Bodrumspor A Takım futbolcuları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Futbol festivalinde dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi. Festivali birincilikle tamamlayan Atatürk İlkokulu'na kupa ve madalyasını Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt verdi. Çocukları tek tek kutlayan Yurt, onların şampiyonluk coşkusuna da ortak oldu. Tören sonunda dereceye giren tüm takımlar hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ödül töreninde dikkat çeken bir diğer görüntü de, miniklerin taşıdığı "Çocuk Susar Sen Susma" yazılı pankart oldu. Son günlerde spor kulüpleri tarafından başlatılan ve çocuk istismarına karşı tepkileri dile getiren kampanyaya, Bodrumspor kulüp yönetiminden de destek geldi.

Futbol festivalinde; Atatürk İlkokulu, Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu, Amiral Turgut Reis İlkokulu, Çiftlik Mustafa ve Saliha Veysel İlkokulu, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Pınarlıbelen Nilgün Doktor Kerim Cangır İlkokulu, Tepecik Demir Topel İlkokulu, Şehit Serkan Göker İlkokulu, Umurca İlkokulu ve Zeyyat Mandalinci İlkokulu'nda öğrenim gören 2009-2010 doğumlu çocuklardan oluşan takımlar yarıştı. Turnuvayı Atatürk İlkokulu birinci tamamlarken, Zeyyat Mandalinci İlkokulu ikinci, Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ise üçüncü oldu.