Bu il?ede 35 y?ld?r karbonmonoksit zehirlenmesi ya?anmad?

T?rkiye'nin en temiz havas?na sahip ?ehirlerinden biri olan Mu?la'n?n Marmaris il?esinde Belediye Zab?tas? 35 y?ld?r k?? mevsiminde farkl? bir sorumluluk ?stleniyor. 1984 y?l?nda al?nan meclis karar? ile k?m?r kullan?m? yasaklan Marmaris'te zab?ta ekiplerinden olu?an ?K?m?r Timi' hem ?ehrin temiz havas?n? korumak hem de karbonmonoksit zehirlenmelerinin ?n?ne ge?mek i?in mesai yap?yor.

Marmaris Belediyesi zab?ta ekipleri havalar?n so?umas?yla k?m?r denetimine ??kt?. 35 y?ld?r k?m?r kullan?m?n?n yasak oldu?u il?ede karbonmonoksit zehirlenmesi ya?anmad?. Marmaris Belediye Meclisi taraf?ndan 1984'te al?nan kararla k?m?r kullan?m? yasakland?. 35 y?ld?r k?m?r yak?lmayan il?e merkezi ve k?rsal mahallelerde yasa??n delinmemesi i?in Marmaris Belediyesi zab?ta ekipleri harekete ge?ti. Resmi ve sivil denetimlere ba?layan ekipler, odun sat??? yap?lan i?letmeler ile evlerde kontrolleri s?kla?t?rd?. Bacalar? a??r? t?ten ve koku gelen apartman ile m?stakil evlerin bah?elerinde denetim yapan ekipler a??r? duman yapan bacalar ile ilgili vatanda? uyar?larak temizlenmesi istedi.

Denetimler s?kla?t?

Zab?ta M?d?r? Erkan ?nver'in de kat?ld??? denetimlerde ?k?m?r Timi' ?ehri kar?? kar?? dola?arak denetim ve kontrol yapt?. Marmaris'in havas?, denizi ve do?as?n?n bozulmamas? i?in en ?nemli uygulamalardan biri olan k?m?r yasa??n?n devam etti?ini s?yleyen Zab?ta M?d?r? Erkan ?nver, ?Aral?k sonu ile Mart ba?? aras? havalar ak?am ve gece so?uk ge?ti?i i?in ?s?nma ihtiyac? do?uyor. Buraya ba?ka il?elerden gelen veya tayini ??kan vatanda??m?z, k?m?r yakma yasa??n? bilmiyor. Sosyal medyam?z ve zab?ta ekiplerimiz arac?l???yla bilgilendirme duyurular?m?z? yap?yoruz. Kurdu?umuz k?m?r takip timi ekiplerimiz 7 g?n 24 saat ?zerinden mahalle aralar?nda denetimlerini yapmaktad?r? dedi.

35 y?ld?r zehirlenme vakas? ya?anmad?

Marmaris Belediye Ba?kan? Mehmet Oktay ise konuya ?ok ?nem verdiklerini belirterek ?35 y?ld?r k?m?r yak?lmas?ndan dolay? il?ede karbonmonoksit zehirlenmesi ya?anmad???n? belirterek ?Mavi ve ye?ilin her t?rl? dokusuyla cennet Marmaris'in temiz havas?na zarar verdirmemek i?in yasa?? titizlikle devam ettiriyoruz. ?l?emizde kalorifer, elektrikli aletler ve odun yak?larak ?s?nma ihtiyac? kar??lan?yor? diye konu?tu.

K?m?r yakanlara 5326 say?l? Kabahatler Kanunu'na g?re para cezas? uyguland??? belirtildi.