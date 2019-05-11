Bu okulun öğrencileri madalyaya doymuyor

Okulun 46 öğrencisi yüzme, futbol, basketbol gibi çeşitli spor branşlarında il ve ilçe genelin derecelere girerek büyük başarı elde etti. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü başarılı öğrencileri ödüllendirdi.

Marmaris Ortaokulu öğrencileri gösterdikleri sportif başarılarla Muğla genelinde adı en çok okullardan biri haline geldi. Bin öğrencinin öğrenim gördüğü okulun 46 öğrencisi yüzme, futbol, basketbol gibi çeşitli spor branşlarında il ve ilçe genelin derecelere girerek büyük başarı elde etti. Son olarak, okulun Küçük Erkekler Futbol takımı Muğla il birincisi oldu. Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü başarılı öğrencileri ödüllendirdi. Okulun bahçesinde düzenlenen ödül törenine Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, törende bir konuşma yaptı. Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Aldoğan, “ Marmaris Ortaokulumuz sadece akademik başarıyla değil, kültür, sanat ve spor etkinliklerinde gösterdikleri başarılarla da önemli okullarımızdan biri oldu. Hepinizle gurur duyuyoruz. Sizleri, öğretmenlerimizi ve velilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından başarılı öğrencilere madalya ve ödülleri takdim edildi.