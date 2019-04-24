Bulgar Gazeteciler Fethiye'de

Yeni başlayacak uçak seferleri için Dalaman bölgesinin tanıtımı amacıyla bölgeye davet edilen Bulgar gazeteciler Ölüdeniz ve Dalyan'a hayran kaldıklarını ifade ettiler.

Bulgar gazetecilerin Dalaman bölgesine yaptığı tanıtım gezisi hakkında değerlendirmelerde bulunan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, “Bugün Bulgaristan'ın en büyük tour operatörlerinden Emeralda ile birlikte organize ettiğimiz Bulgaristan'dan gelen gazeteci dostlarımızı ağırlıyoruz. Bu gazeteci dostlarımız bölgenin tanıtımında önemli bir rol oynayacaklar. Bölgemizin eşsiz doğal güzelliklerini gördüler, çok iyi izlenimler elde ettiler. Bu izlenim ve bilgileri dönünce bölgemizi tanıtmakta kullanacaklar. Bu vesileyle ifade etmek isterim, içinde bulunduğumuz sene özellikle “shoulder season” dediğimiz Eylül ve Ekim aylarında Bulgaristan'dan bölgemize uçuşlar başlayacak.Bulgaristan pazarında oluşturulan önemli bir gelişme, bir başlangıç ve gelecek sene yoğun olarak uçuşların sezon başında başlayacağını belirtmek isterim .Bu konuda özellikle emeği geçen Emerald Tour'a ve sahibine ve Poseidon Tour'a ayrıca gazetecileri ağırlayan ve üst düzeyde konukseverlik gösteren Hilside oteli yönetimine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hedef Daha Fazla Bulgar Turist”

Bulgar gazetecilerin getirilmesinde vesile olan Emeralda tour adınada konuşan Poseidon Tour Sahibi İlhan Öztürk “Bölgenin tanıtımı için Bulgaristan'dan getirdiğimiz gazetecileri şuanda Fethiye Hillside da ağırlıyoruz. Bulgaristan'da Fethiye ve Dalaman bölgesi henüz tam olarak tanınmıyor. Bölgemizin daha iyi tanınması ve daha fazla yolcu getirebilmek amacıyla elimizden gelen her türlü çabayı göstermekteyiz” diye konuştu.

Bulgaristan'ın önemli gazetecilerinden dergi ve gazete yöneticisi, TV program yapımcısı Magdalena Gigova ise çok sayıda seyahat yazıları kaleme aldığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Ülkenize birkaç defa gelmeme rağmen bu bölgeye ilk defa geliyorum ve her bölgenizi yeni bir şekilde keşfetmek benim için büyük bir zevktir. Uçaktan inince Dalaman hava limanında, yeni yapılan international terminal binasına hayran kaldım, son derece ferah ve yolcu konforuna sahip dizayndan çok etkilendim. Mimarisinin uluslararası ödül kazanmasını öğrenince şaşırmadım, çünkü hakediyor Bölgenizi gezerken, Fethiye'de çok farklı bir şey keşfettim, bu bir tılsımdır, bu inanılmaz bir şeydir. Çünkü ben mavinin yeşille birleşmesinin çok olağan üstü bir şekilde bir birine girdiğini gördüm. Şahsen dünyanın pek çok üst düzey otelde konakladım, pek çok bölgesini gördüm. Şuanda bizim hedefimiz ve amacımız bizim buradaki gördüklerimizi Bulgaristan halkına iletip çok daha fazla insanın buraya gelmesini ve bu doğal güzellikleri görmesini sağlamak. Çünkü bu yer bunu hak ediyor”