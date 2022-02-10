Burası ne Sivas ne Erzurum

Tüm ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası ılıman iklimi ile dikkat çeken Muğla'yı da olumsuz etkiliyor. Özellikle yüksek rakımlı yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşlar ve bu bölgelerde çalışmak zorunda olanlar soğuk ve kar ile mücadele ediyor.

Muğla'nın en yüksek rakımlı dağlarından birisi olan Kavaklıdere ilçesi sınırları içindeki 1900 rakımlı Göktepe dağının zirvesinde yer alan TRT ana verici istasyonunda görev yapan personel haftalık değişimini kar paleti ile yapıyor. Göktepe dağının zirvesindeki TRT ana verici istasyonunda hava sıcaklığı eksi 15 dereceye ulaşırken, antenleri taşıyan metrelerce yüksekteki direkler dondurucu soğuklarda buz tutuyor.

İstasyonda görev yapan teknik personel, haftada bir gün nöbet değişimi yapıyor. Kış aylarında tamamen kar ile kaplı yolda kar paleti ile yaklaşık 1 saatlik yolculuk sonrası zirveye ulaşılıyor. Eksi 15 derecede kar fırtınası ve soğuk nedeniyle buzlanan direklerdeki buzlar teknik ekip tarafından kırılıyor.