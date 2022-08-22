Burhan'ı sahte sosyal medya hesabı ile kandırıp dağa çıkararak öldürmüşler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'u katilinin açtığı sahte sosyal medya hesabı ile kandırıp dağa kaçırarak öldürdüğü belirtildi. Bekar olan kardeşi Burhan'ı M.Y.İ. isimli katil zanlısının açtığı sahte sosyal medya hesabının profiline koyduğu kadın fotoğrafı ile kandırıp dağa kaçırdıktan sonra paralarını alıp öldürdüğünü belirten ağabey Mahmut Aykurt, katilin yalnız olmadığını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Aykurt Ailesi, kaybolduğu zaman 34 yaşında olan Burhan'ın evlilik için arayış içinde olduğunu ve sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı biriyle yine sosyal medya hesabı üzerinden görüştüğünü belirtti. Kardeşinin sıradan bir ölümle değil planlı bir cinayete kurban gittiğini belirten Mahmut Aykurt, "Katil zanlısı M.Y.İ. sahte bir hesap açarak profiline koyduğu kadın fotoğrafı ile Burhan ile görüşmeye başlamış. Fethiye'de aynı apartmanda yaşıyorduk. 2018 yılında ‘İzmir'e gideceğim' diye evden ayrıldı. Kendisinden 15 ay haber alamadık. Daha sonra Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde Şubat 2020 tarihinde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi bulmuş. Jandarma tarafından yapılan incelemede cesedin 15 aydır kayıp olan kardeşim Burhan'a ait olduğu ortaya çıktı" dedi.

"Önce paralarını alıp sonra öldürmüşler"

Kardeşinin tamamen bir yuva kurma hayali ile evden çıktığını ancak hayatını kaybettiğini belirterek, tüm gençlere de sosyal medyaya karşı bilinçli olmalarını ve sadece sanal alemde tanıştıkları kişilere kesinlikle güvenmemelerini tavsiye eden Mahmut Aykurt, kardeşinin de bu yönde organize olmuş bir çetenin tuzağına düştüğünü iddia etti. Adaletin suçlulara en ağır cezayı vermesini beklediklerini ifade eden Aykurt, "Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede kardeşim Burhan'ın ‘ateşli silah' ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte kafa içi travmatik değişimler sonucu meydana geldiği belirlendi. Yani kardeşimin paralarını aldıktan sonra ormana götürüp silahla vurmuşlar. Cesedi bile 15 ay sonra bir çoban tarafından bulundu" diyerek sosyal medyayı kullanarak organize bir şekilde kardeşini öldüren kişi ve yardımcılarının en ağır şekilde cezalandırılması için mücadele vereceklerini söyledi.