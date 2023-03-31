Büyükbaş hayvanlara SAT-2 aşılama çalışmaları devam ediyor

Türkiye'de hayvanlarda ilk defa görülen SAT-2 serotipi hastalığının ardından 81 ilde tüm hayvan pazarları kapatılarak, tüm büyükbaş hayvanlara aşılama çalışması başlatılmıştı. SAT-2 virüsünün görülmediği Muğla'da aşılama çalışmalarında sona yaklaşılırken, 13 ilçenin Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların bulunduğu ortamlara giderek aşılama gerçekleştiriyor.

81 ilin karantinaya alınmasının ardından iller arası ve ilçeler arası canlı havyan nakli de aşılama çalışmaları bitinceye kadar yasaklanmıştı.

Şap Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde SAT-2 serotipine karşı aşı üretilmiş ve 9 Mart 2023 tarihi itibarıyla kullanıma hazır hale getirilmişti. Üretilen aşılar 81 ile gönderilerek illerde ve ilçelerdeki görevli veteriner hekimler tarafından aşılama çalışması başlatılmıştı.

Türkiye'de ilk defa görülen SAT-2 serotipinin çok hızlı yayılması ve hayvanlarda ciddi hasarlar bırakması nedeniyle ülke genelindeki tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacak. Muğla'da yaklaşık 266 bin büyükbaş hayvan aşılanacak. Aşılama çalışmaları 13 ilçede devam ederken, önümüzdeki hafta sonu itibarıyla aşılama çalışmasının tamamlanması bekleniyor. Aşılama çalışmalarının tüm Türkiye'de tamamlanmasının ardından Bakanlık tarafından yeniden yapılacak değerlendirme sonrası karantina sürecinin sona erip ermeyeceğini karar verilecek.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde SAT-2 serotipine karşı hayvanların aşılama çalışmaları kırsal mahallelerde sürerken, aşılama çalışması sonrası hayvan sahipleri Menteşe Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından bilgilendiriliyor.