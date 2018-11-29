Büyükelçi Barba Marmaris'e Geldi

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Marmaris'e geldi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan İspanya savaş gemisini ziyaret için ilçeye gelen Büyükelçi Barba, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, Marmaris'e geldi. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda bulunan iki İspanyol savaş gemisinin ziyaretinin ardından Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı makamında ziyaret etti. Barba'ya, Askeri Ataşe Albay Cesar Gutierrez de la Camara da eşlik etti. Atanmadan önce Marmaris'in adını ve güzelliğini duyduğunu söyleyen Büyükelçi Barba, "Marmaris'e ilk gelişim. Havanın yağmurlu olmasına rağmen Marmaris çok güzel bir manzaraya sahip." dedi. Başkan Acar ise, Barba'yı burada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sıcak bir ortamda geçen ziyaret, karşılıklı hediyeleşmeyle son buldu.