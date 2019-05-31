Büyükler denizin dibini, çocuklar sahilleri temizledi

Bodrum'un en popüler plajlarından Paşatarlası'nda hem kıyı hem de deniz dibi temizliği yapıldı. Büyükler deniz dibi temizliği yaparken, çocuklarda ellerine çöp poşetlerini alıp sahili pırıl pırıl yaptı.

Bodrum, Dünya Çevre Günü'nü çevre konusunda farkındalık ve duyarlılık edinilmesi amacıyla beş güne yayılan çeşitli etkinliklerle kutladı. Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği kutlamaların son günü ise kıyı temizliğine ayrıldı. Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Plajı'nda gerçekleştirilen Çevre Günü etkinliğinde Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu öğrencileri eldiven ve çöp torbalarıyla kıyı temizliği yaptı.

Bodrum'un en popüler sahillerinden biri olan Paşatarlası'nda ki plajlardan sigara izmariti, pet şişe ve çeşitli çöpleri toplayan öğrenciler, daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkililerinden atık malzemelerin doğada yok olma süreleri ile ilgili çarpıcı bilgiler aldılar.

Kıyının ardından deniz dibi temizliğine geçildi. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinin etkinliğini plajda güneşlenen yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi. İtalya'dan Bodrum'a tatil amacıyla gelen bir turist, "Bodrum'u çok seviyorum. Çocuklarımızın temizlik yapması hoşuma gitti. Aferin. Aslında ben bu plajı temiz buluyorum ama yine de etkinliğe katılanları tebrik ediyorum" dedi.

Denizden çıkarılan cam, plastik, ahşap, metal ve tekstil atıkları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık'taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen temizlik etkinliğinin ardından Nurol Kültür Merkezi'nde, “Enerjinin etkin kullanımı ve yenilenilebilir enerji” konulu bir panel düzenlendi. Panelin ardından ise Şubadap Grubu çocuklara özel bir konser verdi.