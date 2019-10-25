Büyükşehir 10 ayda 111 bin 436 metre dere temizliği yaptı

Muğla'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri 13 ilçede kış aylarında her hangi taşkına sebebiyet vermemesi için dere temizliklerini sürdürüyor.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılının 10 aylık döneminde Muğla il genelinde 111 bin 136 metre dere temizliği yapıldı.

111 bin 436 metre dere temizliği yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, Bodrum'da 15 bin750 metre, Milas'da 9 bin 741 metre, Yatağan'da bin 380 metre, Menteşe'de 8 bin 145 metre, Marmaris'te 16 bin 164 metre, Datça'da 4 bin100 metre, Köyceğiz'de 5 bin 150 metre, Ortaca'da 4 bin 366 metre, Dalaman'da 2 bin 570 metre, Fethiye'de 37 bin170 ve Seydikemer'de 6 bin 900 metre olmak üzere toplam 111 bin 436 metre dere temizliği yapıldı.

85 bin 500 metre dere temizliği yapılacak

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yıl sonuna kadar Bodrum'da 20 bin metre, Milas'da 2 bin metre, Yatağan'da 5 bin 500 metre, Menteşe'de 10 bin metre, Ula'da 4 bin metre, Marmaris'te 5 bin 500 metre, Datça'da bin metre, Köyceğiz'de bin metre, Ortaca'da 4 bin metre, Dalaman'da 2 bin 500 metre, Fethiye'de 13bin metre ve Seydikemer'de 17 bin metre olmak üzere toplamda en az 85 bin 500 metre dere temizliği gerçekleştirilecek

412 adet dere bulunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde Bodrum'da 176 bin 700 metre uzunluğunda 49, Milas'da 91 bin 600 metre uzunluğunda 7, Kavaklıdere'de 105 bin metre uzunluğunda 28, Yatağan'da 23 bin 700 metre uzunluğunda 16, Menteşe'de 37 bin 400 metre uzunluğunda 149, Ula'da 54 bin 300 metre uzunluğunda 41, Marmaris'te 108 bin 900 metre uzunluğunda 52, Datça'da 26 bin 500 metre uzunluğunda 14, Köyceğiz'de 8 bin metre uzunluğunda 10, Ortaca'da 22 bin 300 metre uzunluğunda 4, Dalaman'da 83 bin 900 metre uzunluğunda 4, Fethiye'de 185 bin 400 metre uzunluğunda 30, Seydikemer'de 104 bin 500 metre uzunluğunda 8 adet olmak üzere 1milyon 100 bin 200 metre uzunluğunda 412 adet dere bulunduğu açıklandı.