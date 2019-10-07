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Büyükşehir 10 ayda 90 bin metre dere temizliği yapıldı

Türkiye’de Rize’den sonra en fazla yağış alan Muğla’da kış mevsiminde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası olası sel baskınlarını önün geçmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, dere temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye'de Rize'den sonra en fazla yağış alan Muğla'da kış mevsiminde yaşanan şiddetli yağışlar sonrası olası sel baskınlarını önün geçmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı MUSKİ Genel Müdürlüğü, kış sezonu hazırlıkları kapsamında 13 ilçede 2019 yılının 10 aylık döneminde 90 bin 587 metre dere temizliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler 13 ilçede 82 bin 500 metre daha dere temizliği yapacak.


Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü olarak kış mevsiminde ilçelerimizde her hangi bir su taşkını ve diğer olumsuz olayların yaşanmaması için dere temizliği ve yağmursuyu hatlarının temizliği konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MUSKİ ekiplerimiz bugüne kadar 13 ilçemizde 90 bin 587 metre uzunluğunda dere temizliği gerçekleştirdi. 13 ilçemizde çalışmalarımız devam ediyor. Gerekli görülen tüm önlemler alınıp temizlik ve tadilat işlemlerini tamamlayacağız. Ekiplerimiz 82 bin 500 metre daha dere temizliği yapacak” denildi.

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