Büyükşehir 111 ihbara müdahale etti

AKOM'dan alınan verilere göre en fazla yağış metrekareye 61 kilogram ile Fethiye'de yaşanırken, sırasıyla metrekareye Dalaman'da 60,1, Marmaris'de 46,9, Köyceğiz'de 40,1, Ortaca'da 39,9, Yatağan'da 39,8, Seydikemer'de 35, Ula'da 34,2, Datça'da 33,3, Meneteşe'de 30,7, Bodrum'da 22,7, Milas'da ise 17,2 kilogram yağış düştü.

Ekipler ilk yağışla teyakkuza geçti

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise çağrı merkezine toplam 111 ihbar geldiği açıklandı. Açıklamada; “Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin her birimi ilk yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. İl genelinde geçen 24 saatlik süre zarfında birimlere gelen 111 ihbar ekiplerimiz tarafından kısa sürede değerlendirilerek müdahale edildi. İlimiz ilçe merkezlerinde yaşanan sağanak yağış nedeniyle kanal, dere ağzı, mazgal temizlikleri gerçekleştirilirken 2 konut su baskınına müdahale edildi. Yüksek kesimlerde ise ekiplerimiz karla mücadelesini sürdürürken olaylara 81 personel, 30 iş makinası, 17 araç, bir itfaiye aracı ile kısa sürede müdahale edildi” denildi.

Muhtarlardan Büyükşehir'e teşekkür

Muğla'nın yüksek kesimlerinden yaşanan kar yağışı nedeniyle yolları kapanan mahallelerde kısa sürede kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, muhtarlardan da teşekkür aldı. Milas'ın Çukur Mahallesinde yaşanan şiddetli kar yağışı sonrası yollar kapanırken ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede yol trafiğe açıldı. Çalışmaları yerinde takip eden Çukur Mahallesi Muhtarı Bilgin Çetin ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.