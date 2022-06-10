İhlas Haber Ajansı

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Büyükşehir 2022 yılı asfaltlama çalışmaları hızlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi İl genelinde sürdürdüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hava sıcaklıklarının asfalt dökmeye elverişli hale gelmesiyle birlikte hızlandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından hazırlanan 2022 asfalt programı çerçevesinde İl genelinde toplam 157 km. asfalt çalışması yapılacak.


İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde sorumluluk alanında bulunan yollarda bakım ve onarım çalışmaları sürerken 2022 yılı yatırım programı dahilinde 157 km. asfalt çalışması yapılacak. Çalışmaların ilk etabı olan Yatağan ilçesi Hacıyakası Mevkii ve Şeref, Esenköy Mahallelerinde 10.40 km'lik asfalt yapımına başlandı.

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