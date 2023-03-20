Büyükşehir 217 adet Atatürk büstü talebine cevap verdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak için okullardan, muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen taleplere göre Atatürk büstü ve Şeref köşesi yapımlarına devam ediyor. Bugüne kadar 91 mahalle, 126 okul meydanına 217 adet Atatürk büstü yapıldı. 56 okula da Atatürk Şeref köşesi imalatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için okullar, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen taleplerde mahalle, okul meydanlarına ve okullarda Şeref köşesi imalatı ile montajını kendi ekipleri ile yapmaya devam ediyor.