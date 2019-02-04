Büyükşehir 30 dönüm arazide 100 bin Fide üretti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe ilçesi Yerkesik-Yeniköy' de 30 dönümlük arazi üzerinde kurduğu Tıbbi Aromatik Bitkiler Çiftliği'nde Lavanta, Biberiye, Adaçayı, Nane üretimi yapıyor. Üreticilere destek olmak amacıyla bugüne kadar 100 bin adet çelikten tıbbi aromatik bitki fidesi üretildi.

30 dönümlük arazide yetiştirilen bitkilerden Yerel Tohum Merkezi içerisinde kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarı'nda tıbbi ve aromatik yağ üretimi yapılıyor. Muğla'da üreticilerin gelir getirici alternatif ürünler elde etmesi için de şu ana kadar üretim seralarında 100 bin adet çelikten tıbbi aromatik bitki üretimi yapıldı. Üretim kapasitesinin arttırılması için de çalışmalar sürüyor.

Başkan Gürün; “Üreticilerimiz kazanacak”

Muğla'nın turizm ve tarımda bir marka şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla'nın dağlarında açan yararlı bitkilerin çiftçiye de fayda getirmesi için çalıştıklarını belirtti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “2014 yılında kurulan Büyükşehir Belediyemizle tarıma, üreticimize destek olmak için çalışıyor, projeler üretiyoruz. Alım garantili çiçek üretimi, tarım, duyusal analiz laboratuvarları, yerel tohum merkezi, yem fidan desteği, mera projesi, sulama kanalları, trüf mantarı üretimi gibi birçok alanda hayata geçirdiğimiz projelerle üreticilerimizin yanında olduk. Muğla'nın dağlarında yetişen, birçok yararı olan adaçayı, nane, biberiye ve lavanta için 30 dönüm çiftlik kurduk. Bu geniş arazide hem üretim yapıyor, hem de fide üretiyoruz. Bugüne kadar üreticilerimiz için 100 bin adet fide ürettik. Muğla'mızın bereketli topraklarının hakkını vereceğiz ve üreten köylümüzün her zaman yanında olacağız. Muğla'mızın topraklarında çiçekler açacak ve üreticilerimiz kazanacak” dedi.