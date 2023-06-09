Büyükşehir, 41 dönüm arazide üreteceği kaba yemi ücretsiz dağıtacak

S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi arasında Kaba Yem Üretim Projesi imza töreni gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde Yatağan'da Büyükşehir'e ait 40 dekar arazide üretilecek kaba yem, kooperatif ortağı 96 çiftçiye ücretsiz dağıtılacak.

Sürdürülebilir kırsal kalkınma, büyük ve küçükbaş hayvancılıkta artan girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle çiftçilere destek olmak için Yatağan'da Büyükşehir'e ait 41 dönüm tarım arazisinde yem bitkisi yetiştirilecek. Bu yem bitkisi, sezon boyunca 5 kez hasat edilerek toplamda yaklaşık 4 bin 500 adet kaba yem balyası elde edilecek. Elde edilen kaba yem balyası Yatağan, S.S. Madenler Tarımsal Sulama Kooperatifi ortağı 96 çiftçiye ücretsiz dağıtılacak.

İmza töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Belediyemize ait tüm arazileri kooperatiflerimizin hizmetine açıyoruz. Bu araziden yılda 5 kez ürün almak mümkün. Bu çalışma önemli ölçüde çitçimize katkı sağlayacak. Umarız ki gelecekte bu süt ürünleri ile mandıra kurarak, marka değerinde peynir, yağ ve diğer ürünleri üreten tesislere sahip oluruz. Bu konuda irade ve imkan olursa bu mandıranın kuruluşunda da yardımcı olmak isteriz. Birlikte yapmamız gerekiyor. Birbirimize güvenmemiz gerekiyor" dedi.