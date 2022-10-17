Büyükşehir 5 ayda 127 kilometre yol çalışması gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanı içerisinde bulunan ilçe ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugüne kadar büyükşehir belediyesi tarafından 2 bin 869 kilometre yol çalışması yapılırken 2022 yol programı da sona eriyor. Hava şartlarının asfalt dökümüne uygun hale gelmesi nedeniyle Haziran ayında başlatılan çalışmalarla birlikte bu yıl 127 kilometre yol çalışması tamamlanırken yaklaşık 20 kilometrelik yol çalışmasının daha yapılacağı öğrenildi.

Çalışmalarda ekipler Yatağan, Menteşe, Milas, Dalaman, Bodrum, Datça, Fethiye, Seydikemer ve Marmaris ilçelerinde asfalt ve parke kaplama çalışmaları yaptı. 2022 asfalt ve parke kaplama çalışmalarında 146,45 km'lik yolun 127.10 km'sini tamamladı. Ekipler 56,90 km 1. Kat sathi kaplama, 84,70 km 2. Kat sathi kaplama ve 4,85 km parke kaplaması gerçekleştirdi. Programda geri kalan 19,35 km'lik yolun yılsonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Bayır-Çiftlik yolunda çalışmalara başlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri Menteşe ilçesi Bayır Çiftlik mahalle yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı. 15 km uzunluğunda ki yolun yaklaşık 2 km'lik kısmında 1. Kat sathi kaplama çalışması tamamlandı. Ekipler bölgede asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.