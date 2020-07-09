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Büyükşehir 5 Bin 883 kilometre yol çizgisi yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaya ve trafik güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla il genelinde başlattığı yatay ve düşey işaretleme çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, trafik tanzim ve uyarı levhalarının yanı sıra eksik veya deformasyona uğramış yavaşlama uyarı çizgileri, yaya geçidi, refüj başı ofset tarama ve yol çizgi uygulamalarını da sürdürüyor.


Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde 498 noktada el uygulama (Yavaşlama Uyarı Çizgileri, Yaya Geçidi, Refüj Başı Ofset Tarama) ve 448 kilometre de yol çizgi çalışması yapıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 8 Bin 921 noktada el uygulama (Yavaşlama Uyarı Çizgileri, Yaya Geçidi, Refüj Başı Ofset Tarama) çalışması yaparken, 5 Bin 883 km yol çizgi çalışma yaparak vatandaşların hizmetine sundu.


Büyükşehir ekipleri yol çizgilerini periyodik yenileme çalışmalarının yanı sıra zaman içerisinde lastik asfalt lekesi olan işaretlemeleri basınçlı su jeti ile temizleyerek çizgilerinin görünürlüğünü arttırıyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.

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